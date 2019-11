Aaibare koala blijkt donatiekanon: heel de wereld geeft gul

De inzameling voor koala's is een van de 700 inzamelingsacties gerelateerd aan de bosbranden die afgelopen weken op het GoFundMe-platform zijn gelanceerd, en met afstand de meest succesvolle.

Dat succes is volgens onderzoeker Mirjam Vossen te danken aan de manier waarop de boodschap is verpakt. "Bij deze campagne zie je heel duidelijk het slachtoffer-frame terug. Dat frame zie je bij humanitaire campagnes, maar is ook bij dierencampagnes bruikbaar. Het gaat om een dier dat volstrekt onschuldig is, het is heel aaibaar, hulpeloos en kan niks aan zijn situatie doen".

Inleven in dier

De emotie die dat oproept, maakt dat mensen direct willen handelen en dus geld overmaken, ziet Vossen, die onder meer reclame-uitingen van humanitaire organisaties onderzocht. "De donateur kan iets doen en ziet dan gelijk wat dat oplevert. In ramp- en crisissituaties is dat heel effectief. De boodschap is heel direct: help die dorstige koala's, dan geven wij medische zorg en drinken. Er wordt dus een hele simpele oplossing geboden."

Het maakt daarnaast wel degelijk uit dat het om een koala gaat en niet om een amfibie of reptiel, weet onderzoeksjournalist Emy Koopman, die promoveerde op onderzoek naar empathie. "We moeten ons wel kunnen inleven in de pijn die het dier zou voelen. Bij zoogdieren is dat het makkelijkst, knuffels en kinderboeken helpen daar ook bij. Maar insecten staan te ver van ons af."