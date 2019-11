Ook Gantz kan in Israël geen coalitie smeden, impasse duurt voort

Het is de Israëlische politicus Benny Gantz niet gelukt om een regeringscoalitie te vormen. Hij had de hoop om Israëls langstzittende premier Benjamin Netanyahu te vervangen, maar heeft zijn mandaat teruggegeven aan president Rivlin. Gantz had tot middernacht om een coalitie te smeden.

Een maand geleden strandde al de formatiepoging van Netanyahu. De formatie verloopt moeizaam, omdat de parlementsverkiezingen van september geen uitgesproken winnaar opleverden.

Gantz' Blauw en Wit werd met 33 zetels weliswaar nipt de grootste, maar Netanyahu's Likud geniet meer steun van andere partijen in het parlement. Samen hebben de twee partijen een meerderheid in de 120 zetels tellende Knesset, maar wekenlange gesprekken over samenwerking liepen op niets uit. Zo werden ze het niet eens over wie de premier zou mogen leveren.

Impasse

Nu ook de poging van Gantz is mislukt, moet Israël zich waarschijnlijk opmaken voor de derde verkiezing binnen een jaar. Parlementariërs krijgen nog drie weken om ergens een meerderheid te vinden, anders volgen verkiezingen in maart. Ook na de vorige verkiezingen, in april, kon geen meerderheid worden gevormd.

Correspondent Ties Brock denkt dat het lastig wordt voor parlementariërs om alsnog een meerderheid te vinden. "Dat zou betekenen dat partijen beloftes moeten gaan breken. De impasse duurt voort en wie weet hoelang nog, want weer nieuwe verkiezingen vormen geen garantie dat de politieke verhoudingen heel anders komen te liggen."