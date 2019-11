Explosief op trap stadhuis Haarlem, mogelijk link met burgemeester

Op de trap van het stadhuis in Haarlem is een explosief gevonden. De politie zegt dat het vermoedelijk gaat om een handgranaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het voorwerp meegenomen.

Uit voorzorg is het stadhuis ontruimd. Een groot deel van de Grote Markt, waar het stadhuis aan ligt, is afgezet.

Een medewerker van Grand Café Brinkmann zegt tegen NH Nieuws dat zij binnen moeten blijven. "Bezoekers kunnen niet via de normale manier naar buiten, maar wat er precies aan de hand is, is een groot raadsel. Ik zie weinig. Er staat een bus van defensie."

Extra beveiligd

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen wordt al lange tijd bedreigd. Hij krijgt daarom extra persoonsbeveiliging. Of er een link is, is niet duidelijk. "Maar daar wordt natuurlijk naar gekeken", zegt een woordvoerder van de burgemeester. Volgens haar waren er recent geen nieuwe bedreigingen.

Voor het stadhuis stonden vanwege Wienens beveiliging ook lange tijd zwaarbewapende agenten, maar later werd de beveiliging daar afgeschaald. Ook Wienen wordt minder streng beveiligd dan voorheen.

In maart werd de Grote Markt in Haarlem ook enige tijd afgezet na de vondst van een verdachte koffer op het bordes van het stadhuis. Na onderzoek bleek dat de koffer leeg was.