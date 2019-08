Beveiliging van bedreigde burgemeester Haarlem afgeschaald

De beveiliging van de Haarlemse burgemeester Jos Wienen is afgeschaald. Wienen kan weer zonder beveiliging over straat en verblijft weer regelmatig thuis, zo vertelt hij aan NH Nieuws.

"Het was vervelend om constant mensen om je heen te hebben en je niet vrij door de stad te kunnen bewegen. Nu kan dat wel weer en dat is heerlijk. De spontaniteit heb ik het meeste gemist. Even de stad in of een stukje fietsen, alles moest gepland", aldus Wienen.

De burgemeester werd sinds september vorig jaar zwaar beveiligd na ernstige bedreigingen. Het nooit bekendgemaakt wie Wienen bedreigde.

Safe-house

Het huis van de burgemeester in het centrum van Haarlem werd dag en nacht bewaakt. Politie surveilleerde op straat en rond het huis werden beveiligingscamera's opgehangen. Wienen verbleef met zijn gezin in een safe-house en werd constant beveiligd door zwaarbewapende agenten. Ook was er politie op de Grote Markt van Haarlem te zien op de momenten dat de burgemeester in het stadhuis was.

In februari kreeg Wienen de Machiavelliprijs. Hij nam die ontvangst namens alle bedreigde burgemeesters in Nederland.

De NOS sprak in februari met burgemeester Wienen over zijn beveiliging: