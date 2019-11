Gordon Sondland verhoord: spil in impeachment-onderzoek naar Trump

Is die militaire steun expliciet achtergehouden om Oekraïne ertoe te dwingen een onderzoek te beginnen naar Joe Biden? Dit is nu de centrale vraag geworden in het impeachmentonderzoek. In zijn eerste verhoor achter gesloten deuren op 17 oktober antwoordt Sondland aanvankelijk ontkennend.

Maar getuige na getuige heeft inmiddels verklaard dat Sondland cruciaal is geweest in het onder druk zetten van Oekraïne. De EU-ambassadeur past zijn aanvankelijke verklaring op 28 oktober aan. Hij erkent nu wel dat het hervatten van de militaire steun alleen zou plaatsvinden als Oekraïne zich committeert aan een onderzoek naar de Bidens.

Wat is 'big stuff'?

Sondland komt afgelopen vrijdag verder in het nauw na het verhoor van diplomaat David Holmes. Holmes is een van de stafmedewerkers die op 26 juli getuige is van het luidruchtige telefoongesprek tussen Sondland en president Trump in het restaurant in Kiev. Na afloop vraagt Holmes aan Sondland om opheldering.

"Klopt het dat president Trump geen zier geeft om Oekraïne?", vraagt Holmes. Sondland antwoordt dat Trump alleen geïnteresseerd is in big stuff. Holmes kaatst terug: "Valt de oorlog in Oekraïne daar dan niet onder?" Onder big stuff vallen alleen zaken die in het voordeel werken van de president, zo verheldert Sondland, zoals "een onderzoek naar Joe Biden".

Wat wist de president wanneer?

Eerdere getuigen in het impeachment-onderzoek kregen van Republikeinen steevast het verwijt dat ze hun informatie alleen uit tweede of derde hand hadden gekregen. Sondland heeft echter direct gecommuniceerd met president Trump over Oekraïne.

Daarmee zijn we aanbeland bij de klassieke vraag die een halve eeuw geleden president Nixon ten val bracht in het Watergateschandaal: wat wist de president en wanneer wist hij het? Alles wijst erop dat Sondland het beste antwoord kan geven op die vragen.