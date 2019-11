Heel Woubrugge aan de loempia's en tjaptjoi om afhaalchinees te redden

Zhu is niet de enige die het moeilijk heeft. Het aantal Chinees-Indische restaurants in Nederland daalde de afgelopen vijf jaar fors: van bijna 1900 in 2014 tot ruim 1600 nu. Een daling van pakweg 13 procent. Als gekeken wordt naar de afgelopen tien jaar, dan is de daling zelfs 22 procent.

Guido Verschoor van horeca-adviesbureau Van Spronsen zei eerder tegen de NOS dat 'de Chinees' nauwelijks nog in ons systeem zit. Waar in de jaren 70 geregeld een bezoekje werd gebracht aan de afhaalchinees (lekker veel, voor weinig geld), is er nu veel minder interesse in dit type restaurant.