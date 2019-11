'Ik ben 15, is dat erg?', vraagt lokprofiel op sekswebsite

Vandaag was de eerste dag van de actie en in drie uur tijd hadden 58 mannen gereageerd op de advertentie. Vijf gebruikers van de website reageerden dat het geen probleem is dat Haily eigenlijk 15 jaar is, meldt de kinderrechtenorganisatie. "O dat is wel jong, maar het maakt niet uit. Waar kan ik je ophalen", zei een man die volgens zijn profiel 38 jaar oud was.

"Wij hebben de mannen een waarschuwing gestuurd", zegt projectleider Jasper Ikink van Terre des Hommes in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Daarin geven wij aan dat het maken van een afspraak voor seksuele handelingen met een minderjarige strafbaar is. En in een aantal gevallen delen we de informatie met de politie."

Uitlokking?

Of het doorspelen van deze info ook daadwerkelijk tot een veroordeling zal leiden, is de grote vraag. Dat is voor zover bekend nog nooit gebeurd in Nederland. Volgens strafadvocaat Sidney Smeets zal dat onveranderd blijven. "Omdat de rechter al snel zal concluderen dat het uitlokking is. Oftewel dat je iemand op een idee brengt dat hij oorspronkelijk niet had."

Smeets vertegenwoordigde jaren geleden een man die werd opgepakt nadat hij een afspraak maakte met een zogenoemde lokpuber. Zijn cliënt werd vrijgesproken, omdat die de afspraak in feite gemaakt had met een meerderjarige agent en niet met een 13-jarige jongen - zo redeneerde de rechter destijds.

Sinds maart is het op papier dus wel mogelijk om veroordeeld te worden voor een afspraak met iemand met een lokprofiel. Toch blijft er volgens de advocaat juridisch gezien weinig over van het met dit project vergaarde bewijsmateriaal.

Want iedere deelnemer aan de sekswebsite moet officieel meerderjarig zijn. En het meisje gaf op haar profiel aan dat ze 22 was. "Dus deze mensen zijn per definitie niet op zoek naar seks met minderjarigen", redeneert Smeets. "En misschien dat de gebruiker wel denkt: eens zien of dit wel echt is. Want Haily heeft al gelogen over haar leeftijd."