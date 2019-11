25 verstekelingen in koelcontainer op veerboot Vlaardingen

Op een veerboot die onderweg was van Vlaardingen naar de Engelse haven Felixstowe is een groep van 25 verstekelingen aangetroffen. Ze zijn in een koelcel op een vrachtwagencombinatie gevonden. Vanaf het schip kwam het bericht dat er geen doden zijn, meldt de veiligheidsregio.

De verstekelingen zijn van boord gehaald en krijgen de eerste medische hulp: