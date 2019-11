Rusland haalt tientallen IS-kinderen terug

Rusland heeft een groep van 32 kinderen van IS-ouders overgebracht van Irak naar Moskou. De kinderen zijn tussen 1 en 9 jaar oud. Een gecharterd vliegtuig van het Russische ministerie voor Noodsituaties haalde ze gisteravond op in Bagdad.

In totaal heeft Rusland sinds eind vorig jaar 122 kinderen tot 15 jaar teruggehaald uit Irak. Hun ouders zijn veroordeeld voor bijvoorbeeld activiteiten voor terreurgroep Islamitische Staat of voor illegale grensoverschrijding. Ze zaten met hun moeders in de gevangenis of waren ondergebracht in speciale opvang.

Volgens de Russische kinderombudsman Anna Koeznetsova zijn alle kinderen van wie bekend is dat tenminste één van de ouders een Russisch paspoort heeft nu terug in Rusland. Dat wil volgens haar niet zeggen dat er geen IS-kinderen met een Russische achtergrond meer zijn in Syrië en Irak. Naar schatting zijn dat er in totaal ongeveer duizend.

5000 Russische IS'ers

De kinderen hebben in Irak dna-tests ondergaan om vast te stellen of ze inderdaad verwant zijn aan familieleden die in Rusland wonen. De bedoeling is dat de kinderen na een medische test bij die families worden ondergebracht. De overheid zal praktische hulp bieden, aldus Koezenetsova, bijvoorbeeld bij het op orde brengen van documenten en bij plaatsing op scholen of in crèches.

De kinderen gaan naar dertien regio's in Rusland. Niet alleen naar gebieden waar de meerderheid moslim is, zoals de Kaukasus-republieken Tsjetsjenië, Dagestan en Ingoesjetië, maar ook naar plaatsen in Europees Rusland en het Verre Oosten.

Rusland is een van de grootste 'leveranciers' van IS-strijders. Geschat wordt dat ongeveer 5000 moslimmannen actief zijn (geweest) voor de terreurgroep.