Loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt groter

Het verschil tussen wat jonge mannen en jonge vrouwen verdienen wordt groter. Vrouwen tot 36 jaar verdienen gemiddeld 6,4 procent minder dan mannen, blijkt uit onderzoek op basis van de gegevens van meer dan 43.000 werknemers, uitgevoerd door de Nyenrode Business Universiteit en Intermediair.

Bij het vorige onderzoek in 2017 was het verschil nog een kleine 5 procent. Bij vrouwen boven de 35 jaar is het verschil groter, 8 procent, en dat is vrijwel gelijk gebleven aan het verschil dat twee jaar geleden werd gemeten.

Onderzoeker Jaap van Muijen van Nyenrode heeft geen verklaring voor de toename. Hij denkt dat vrouwen bij hun eerste baan misschien minder stevig onderhandelen dan mannen.

Vrouwen werken vaker in sectoren waar de salarissen relatief laag zijn en in deeltijd. De onderzoekers hebben daar rekening mee gehouden en ook allerlei andere factoren gecorrigeerd die invloed kunnen hebben op het loon. Desondanks concluderen ze dat er nog steeds loonverschillen zijn tussen man en vrouw.

Hogere opleiding, meer salaris

Uit het onderzoek blijkt ook dat de kloof tussen mensen met een universitaire opleiding en mensen met een mbo-opleiding groter wordt. Bij mensen met een wetenschappelijke opleiding kreeg 72 procent er in de afgelopen jaar salaris bij. Bij mensen met een mbo-diploma ging het het om 53 procent.

"Er is een tekort aan mensen, ik had dit helemaal niet verwacht", zegt onderzoeker Van Muijen. "De verschillen zijn behoorlijk. Hoogopgeleide mannen zijn het beste af. Zij gaan er het meest op vooruit."

Uit het onderzoek blijkt ook dat van de hoogopgeleide werknemers 58 procent tevreden is met zijn baan. Bij mensen met een mbo-opleiding is 35 procent tevreden.