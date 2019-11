Duitse natuurorganisaties boos: 'Zalm bij Haringvlietsluizen weggevist'

Duitse natuurorganisaties zijn boos dat hun met moeite uitgezette zalmen in de Rijn door Nederlandse vissers worden weggevist. Dat gebeurt bij de Haringvlietsluizen, zeggen ze. Vandaag bieden ze in Den Haag een petitie aan waarin ze de Tweede Kamer vragen om maatregelen.

Hun zorgen hebben te maken met een Europees herstelprogramma om de zalm, paling en steur weer terug te krijgen in de Europese rivieren. Eind jaren 80 werden miljoenen trekvissen in de Rijn uitgezet, die na hun migratie naar zee weer moesten terug zwemmen naar hun paaigronden in de rivieren. Bij de Nederlandse kust stokte het plan, omdat de vissen daar op de Deltawerken stuitten.

Na jarenlang gesteggel besloot het kabinet eind vorig jaar de Haringvlietsluizen af en toe op een kier te zetten, zodat de vissen hun tocht stroomopwaarts kunnen vervolgen. Maar volgens Stefan Jaeger van de Lachsverein in Essen is daar, tegen de verwachting in, nog niets van te zien. Sterker nog: de situatie lijkt verslechterd.

Volop gevist

In het AD zegt Jaeger dat tussen augustus en oktober van dit jaar 44 terugkerende zalmen zijn geteld in de Sieg, een riviertje dat bij Bonn uitmondt in de Rijn. De afgelopen jaren waren dat er nog gemiddeld 166.

Volgens hem komt dat doordat er bij de Haringvlietdam nog altijd volop wordt gevist. "Je ziet er vissersboten, fuiken en staande netten. We weten niet hoeveel zalmen daarin belanden, maar gezien de hoeveelheid netten moet het om grote aantallen gaan. Zo zullen we er nooit in slagen om weer een eigen populatie zalmen op te bouwen in de Rijn."

De Lachsverein hoopt samen met 24 internationale natuurorganisaties dat er een beschermingszone komt voor migrerende vissen. Begin dit jaar was er een Kamermeerderheid voor een vangstverbod rond de Haringvlietsluizen, maar onderhandelingen met de visserijsector leverden niets op.

Toen vorig jaar het besluit werd genomen om de sluizen te openen, somde boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten een paar voordelen op: