Overlast en schade in Venetië, waterpeil stijgt weer

Het waterpeil in Venetië stijgt weer, enkele dagen nadat een uitzonderlijk hoog peil werd gemeten. Autoriteiten verwachten dat het waterpeil vandaag piekt op 1,60 meter boven zeeniveau.

Burgemeester Brugnaro heeft de politie opdracht geven het beroemde San Marcoplein af te sluiten. Daar komt het water, net als in de straten, tot kniehoogte. De loopplanken die waren neergelegd om het plein over te steken, zijn weggehaald. Panden lijden schade en de overspoelde wc's en riolering leiden tot een onhygiënische situatie.

"Ook vandaag staan we vooraan om het uitzonderlijk getij het hoofd te bieden", twittert Brugnaro. "Er zijn veel inwoners, ondernemers en werknemers die me tegenhouden om me over de moeilijkheden te vertellen. Met trots, moed en nederigheid werken we aan het opnieuw opstarten van de stad. We zijn veerkrachtig: samen zullen we het voor elkaar krijgen."