'Latin is nu meer dan zomerhitje, we luisteren ook in winter'

Livin' La Vida Loca van Ricky Martin, Bailamos van Enrique Iglesias... twintig jaar geleden hoorde je latin muziek in Nederland nog vooral in zomerhitjes terugkomen. In de overige drie seizoenen waren de Spaanstalige nummers (bijna) niet te horen. Hoe anders is dat in 2019, nu er meerdere latin nummers in de hitlijsten staan en Despacito een van de meest bekeken en beluisterde nummers ooit is (6,5 miljard keer bekeken op YouTube).

Afgelopen nacht werden de Latin Grammy Awards uitgereikt. De Spaanse zangeres Rosalía werd de grote winnaar van de avond: zij neemt vijf awards mee naar huis, waaronder voor beste album en beste liedje. De laatste keer dat een vrouwelijke soloartiest dit lukte, is 13 jaar geleden: Shakira (Whenever, Wherever; Hips Don't Lie).

Wie is Rosalía? Je kan haar kennen van dit nummer: