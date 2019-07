Spaanstalige muziekindustrie neemt de wereld over

Spaanse nummers waren eerder ook wel sporadisch erg populair, zoals eind jaren 90 de Macarena of Danza Kuduro van Don Omar. Maar nu lijkt het erop dat het een blijvend succes is. Volgens FunX-dj Fernando Halman komt dat vooral door de sfeer van zulke nummers. "De Spaanse taal klinkt lekker en is zwoel. Het ritme is aanstekelijk en het is dansbaar. Als je je ogen dichtdoet, heb je het gevoel dat je ergens op een eiland zit met gezellige mensen.'

Halman kent de Spaanstalige muziekindustrie goed. Hij is bevriend met J Balvin en interviewde onlangs nog Nicky Jam voor zijn podcast Realtalk die maandag uitkomt. Hij beweert dat de muziek altijd al populair is geweest, maar nu veel zichtbaarder is. "Dat komt ook door de internationale samenwerkingen met bijvoorbeeld Amerikaanse sterren zoals Madonna en Cardi B. De Latin artiesten krijgen zo meer fans, waardoor de muziek een nieuwe dimensie krijgt."