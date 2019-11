Groep 70-jarigen blust brand in Australië, krijgt lof op sociale media

Ook de Nederlandse brandweerman Jeroen van Veen, die in Australië woont, kent de wanhoop. Hij werkt als brandweercommandant en is momenteel aan het blussen in het noorden van de staat New South Wales, in het stadje Port Macquarie. "Wij kwamen hier gisteren naartoe met het vliegtuig en zagen vanuit de lucht dat het vliegveld in brand stond. Gelukkig konden we nog net landen", vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Hij vertelt dat de brandweer de laatste dagen vaak zelf branden aansteekt om de grote branden juist tegen te gaan. "We verbranden dan kleine stukken grond, zodat als de echte vuurhaard er is, er niets meer te verbranden is. Die kleine brandjes kunnen we zelf nog controleren. Achter die strip worden de huizen dan beschermd." Maar vaak is het voor de woningen al te laat. "Sommige huizen komen we tegen als ze al half in brand staan. Dan zijn de mensen nog aan het vechten, maar die moeten we dan eruit halen."

In New South Wales is er momenteel niet genoeg materieel om de branden te bestrijden. Daarom zijn er nu collega's uit Victoria naar de streek gekomen om te helpen, en die hebben materieel meegenomen. "Hopelijk kunnen we daar veel goeds mee doen. De komende twee weken, want daarna begint ons eigen brandseizoen in Victoria. En hebben we het materieel zelf nodig."