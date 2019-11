Stikstofmaatregelen kabinet bieden woningbouw Randstad weinig lucht

Met een paar ingrepen, waaronder de snelheidsverlaging, zorgt het kabinet ervoor dat het mogelijk is om ondanks de stikstofnormen 75.000 woningen te bouwen. Maar niet overal in Nederland kan weer naar hartenlust gebouwd worden.

In de Randstad blijft het voorlopig moeilijk om woonwijken aan te leggen. De maatregelen zorgen niet overal voor voldoende verlaging van de stikstofuitstoot, en in dat geval is er geen ruimte voor woningbouw. Gemeenten in de Randstad zullen per project moeten bekijken of de bouw binnen de stikstofnormen past.

Voor Den Haag is dat problematisch. De stad groeit jaarlijks met 4000 tot 5000 inwoners, waarvoor 2000 tot 2500 woningen per jaar gebouwd moeten worden. Tot 2040 heeft Den Haag behoefte aan bijna 50.000 nieuwbouwwoningen.

De uitstoot van verkeer op snelwegen rond de stad en de aanwezigheid van Natura 2000-gebied Westduinpark (ingeklemd tussen Kijkduin en Scheveningen) maakt dat er weinig 'ruimte' is om te bouwen: de stikstofnorm is zo bereikt.

Wethouder Boudewijn Revis (VVD) vertelt dat de gemeente lokaal niets kan doen om bouwprojecten vlot te trekken: