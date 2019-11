Defensie: F-35 lijkt niets over te hebben gehouden aan foutje met blusschuim

Het nieuwe F-35-gevechtsvliegtuig dat begin deze maand per ongeluk werd onthaald met blusschuim in plaats van water, lijkt geen schade te hebben opgelopen. Dat zegt de Koninklijke Luchtmacht na een inspectie van het toestel.

Op 31 oktober werd de eerste F-35 in Nederland door een menselijke fout besproeid met blusschuim op vliegbasis Leeuwarden. "In de blustoestellen zitten de knoppen voor schuim en water naast elkaar, en de brandweer heeft per ongeluk de schuimknop ingedrukt", zegt een woordvoerder van de luchtmacht.

Even werd gevreesd dat de motoren van de F-35, ook wel bekend als de Joint Strike Fighter, schade hadden opgelopen. Daarom werden foto's gestuurd naar de bouwers van het vliegtuig. "Je kunt het vergelijken met een kijkoperatie aan de binnenkant", zegt de woordvoerder.

Vervolgens zijn de beelden naar motorbouwer Pratt & Whitney gestuurd. "Wij hebben de huisartsen in huis, maar de professoren zitten bij Pratt & Whitney", aldus de woordvoerder van de Luchtmacht. "Die gaven aan het lijkt dat er geen storingen zijn veroorzaakt door het schuim."