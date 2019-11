Foutje met blusschuim bij ontvangst F-35 leidt tot extra inspectie op schade

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft kijkt niet op van de extra controle. Het is volgens hem in de luchtvaart gebruikelijk dat alle risico's worden uitgesloten. "Better safe than sorry, zeggen we dan."

Goede regenbui

Het lijkt hem overigens sterk dat het schuim kwetsbare delen heeft bereikt of de motor heeft beschadigd. "De F-35 moet immers ook een goede regenbui aankunnen."

In theorie zou het schuim ook schadelijk kunnen zijn voor de zogeheten stealth-coating, die ervoor zorgt dat het vliegtuig moeilijker te volgen is op de radar. Maar hoe dat in de praktijk uitwerkt, laat zich moeilijk raden, omdat de samenstelling van die coating geheim is, zegt Melkert.