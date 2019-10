Joint Strike Fighter geland in Nederland: duur project dat niet mocht falen

Defensie rept intussen over "een historisch moment in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht". Dat het gaat om een historisch moment is zeker: met een investering van ruim 6 miljard euro voor 46 toestellen is de F-35 het duurste Nederlandse defensieproject ooit. Maar hoe de F-35 de geschiedenisboeken zal ingaan is onduidelijk, want het internationale project is nu al enorm duur en vertraagd. Volgens experts zijn de problemen nog niet achter de rug.

De F-35 in drie bedrijven.

Het verleden: te groot om te mislukken

"Zelfs als de F-35 niet het gedroomde onverslaanbare vliegtuig wordt, dan nog is annuleren geen optie", schreef de The New York Times in oktober. De analyse in het kort: dertig jaar nadat de Amerikanen besloten het perfecte jachtvliegtuig te bouwen, is de F-35 nog steeds niet af. Maar de investering van dik 1000 miljard dollar en de internationale belangen zijn te groot om ermee te stoppen.

Hetzelfde lot is Nederland beschoren. De Algemene Rekenkamer concludeerde dit jaar dat het "in internationaal verband slechts kon kiezen om op de bus te stappen of deze te laten passeren." Die bus rijdt dan al bijna twintig jaar. De regering, die sowieso op den duur de F-16 wilde vervangen, besloot in 2002 aan te haken bij het ontwikkelprogramma van de JSF. In ruil voor een miljardeninvestering zou het Nederlandse bedrijfsleven mogen meebouwen aan de vliegtuigen.

Maar die investeringen vielen tegen en de kosten liepen op. De Tweede Kamer wilde af van de F-35, maar dat kon niet meer: de Rekenkamer had inmiddels geconcludeerd dat stoppen met het project duurder zou zijn dan ermee doorgaan. "We zitten ermee opgezadeld", concludeerde Johan Boeder, die de JSF-besluitvorming als particulier zo goed volgde, dat hij meermaals werd uitgenodigd als spreker in de Kamer. "Het feestje van vandaag is er een op kosten van de belastingbetaler."

Het heden: techniek voorbijgestreefd

Defensiespecialist Peter Wijninga staat achter de keuze. "De F-35 is gericht op de toekomst van de oorlogsvoering", zegt de oud-beleidsmedewerker van Defensie. "Het meest in het oog springend is de sterk verminderde zichtbaarheid", zegt Wijninga.

Radars kunnen het vliegtuig minder goed zien aankomen dan de F-16. Ook is het vliegtuig volgens Wijninga "een enorm sensorplatform". De F-35 verzamelt data die de piloot en leger kunnen gebruiken.