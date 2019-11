Neonazi aangehouden voor vernieling joodse graven in Denemarken

De politie in Denemarken heeft twee verdachten opgepakt wegens het vernielen van joodse graven, afgelopen weekend in Jutland. Een van hen is een leider van een neonazi-organisatie. Maandag zei hij in een tv-interview nog achter de actie te staan, zonder de verantwoordelijkheid ervoor te nemen.

De twee worden ervan verdacht dat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag in de plaats Randers 84 joodse graven met groene verf hebben beklad. Ook is een aantal grafstenen in stukken gebroken. De vernieling viel samen met de herdenking van de Kristallnacht, de nacht van 9 op 10 november 1938 in nazi-Duitsland waarin joodse eigendommen massaal werden vernield en in brand gestoken.

Overtuigend bewijs

De politie lijkt overtuigend bewijs in handen te hebben. Bij de twee werden verf en gebruikte kwasten gevonden met dezelfde groene kleur waarmee de graven zijn beklad. Die verf zat ook op hun kleding en schoenen. Verder worden ze beschuldigd van bekladding van een bankgebouw, diezelfde nacht.

De twee hebben bekend. Behalve voor vandalisme is het tweetal aangeklaagd wegens haatzaaien. Ze kunnen een gevangenisstraf van zes jaar krijgen.

Een aantal grafstenen is ook in stukken gebroken: