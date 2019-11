Ruim tachtig joodse graven in Denemarken beklad

Deense politici staan erbij stil dat de aanslag op de begraafplaats samenviel met de herdenking van de Kristallnacht, de nacht van 9 op 10 november 1938 waarop in heel Duitsland winkels en eigendommen van Joden op last van de nazi's werden vernield. "De symboliek is onbeschrijflijk. Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn voor iemand met een Joodse achtergrond om vanochtend wakker te worden met deze kop in het nieuws", schrijft een parlementariër van de Eenheidspartij op Facebook.

In de 19e eeuw herbergde Randers na Kopenhagen de grootste Joodse gemeenschap van Denemarken. De begraafplaats stamt uit 1807. De politie onderzoekt de vernieling en vraagt daarbij de medewerking van de inwoners van Randers.