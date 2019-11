Duitsland verplicht inentingen tegen mazelen, op straffe van opvangverbod

Op dit moment heeft 92,7 procent van de kinderen die in Duitsland met school beginnen de vaccinaties tegen de mazelen gehad. Dat is onder de 95 procent die volgens experts nodig is om een uitbraak te voorkomen.

In 14 andere Europese landen zijn vaccinaties voor meerdere ziektes al verplicht. In onder meer Frankrijk, Italië en Polen worden kinderen al verplicht gevaccineerd tegen de mazelen. In Nederland zijn vaccinaties niet verplicht.