Duitsland komt met vaccinatieplicht voor mazelen

Ouders in Duitsland zijn vanaf maart volgend jaar verplicht om hun schoolgaande kinderen in te enten tegen mazelen. Het kabinet heeft dat vandaag besloten.

De vaccinatieplicht geldt dan niet alleen voor voor scholieren en jonge kinderen die naar de dagopvang gaan. Ook het personeel van scholen, medische instellingen en gemeenschapsruimten zoals de vluchtelingenopvang moet een bewijs van inenting hebben.

Volwassenen en kinderen van ouders die weigeren kan de toegang tot de school of andere ruimten worden ontzegd. Ook kan een boete tot 2500 euro worden opgelegd.

De reden voor de nieuwe wet is het snel groeiende aantal besmettingen met mazelen. Afgelopen jaar werden in Duitsland 543 gevallen gemeld. In de eerste paar maanden van 2019 waren dat er al vierhonderd.

"Met deze nieuwe wet willen we, waar mogelijk, alle kinderen tegen een besmetting met mazelen beschermen", zei minister Spahn van Volksgezondheid.

De Duitse Bondsdag moet nog over het besluit stemmen. Maar volgens bronnen bij de regering is daarvoor al voldoende steun.

Maatschappelijke discussie

Ook in Nederland woedt al geruime tijd een stevige maatschappelijk discussie over inenting. Begin deze maand adviseerde een speciale commissie dat een vaccinatieplicht nog niet nodig is. Pas als de vaccinatiegraad voor mazelen onder een bepaald percentage komt, moeten ouders hun kinderen laten inenten om voor kinderopvang in aanmerking te komen.

Ouders die hun kinderen niet laten inenten, mogen volgens die commissie wel op die keuze worden aangesproken.

