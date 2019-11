Geen meldingssysteem voor slachtoffers kinderporno

Er komt voorlopig geen systeem waarbij slachtoffers van kinderporno een melding krijgen als beeldmateriaal van hen opduikt in een strafzaak of op internet. Minister Dekker had de Tweede Kamer toegezegd dat hij zo'n 'notificatiesysteem' zou laten onderzoeken. Dat heeft hij inmiddels gedaan en de onderzoekers zetten grote vraagtekens bij invoering. Dekker schrijft aan de Kamer dat ook hij het opzetten van zo'n systeem op dit moment onverstandig vindt.

Achtergrond van het onderzoek is de gedachte dat slachtoffers van kinderporno of hun ouders er belang bij kunnen hebben om te weten waar het materiaal is gepubliceerd en of het een rol speelt in strafzaken. De slachtoffers zouden dan bijvoorbeeld een schadevergoeding kunnen eisen.

Victimisatie

Dekker en de onderzoekers wijzen op het mogelijke gevaar van 'secundaire victimisatie'. Dat betekent dat mensen die aan het herstellen zijn van het trauma dat misbruik bij hen heeft veroorzaakt steeds weer geconfronteerd worden met nieuwe meldingen, zonder dat de verspreiding een halt kan worden toegeroepen, en dat dat juist belastend kan zijn.

De onderzoekers benadrukken verder dat het met de huidige stand van de techniek "zonder draconische investeringen" feitelijk onhaalbaar is om het hele internet te doorzoeken op de aanwezigheid van beeldmateriaal.

"Een slachtoffer kan geen zekerheid worden geboden over de vraag of het beeldmateriaal wel of niet vervaardigd en verspreid is", schrijft Dekker aan de Kamer. Hij voegt eraan toe dat "alleen al het doorzoeken van gegevensdragers op bekend identiek beeldmateriaal ten koste kan gaan van de capaciteit die de politie heeft om onderzoek te doen naar acute misbruiksituaties".

Volgens de onderzoekers zeggen de slachtoffers die ze hebben gesproken unaniem dat een meldingssysteem niet ten koste mag gaan van nieuwe slachtoffers.

Soortgelijk systeem in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten bestaat al wel een soortgelijk meldingssysteem. Mocht op termijn blijken, dat daar de meldingen positieve effecten hebben voor de slachtoffers, zal Dekker nog eens naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid in Nederland kijken.

De minister noemt de aanpak van online seksueel kindermisbruik een belangrijk speerpunt van het kabinet. Hij benadrukt dat het kabinet daarvoor al diverse maatregelen heeft genomen, zoals het inzetten van bestuurlijke sancties als een bedrijf zijn server na een melding van kinderporno niet zorgvuldig schoont.