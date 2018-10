Onderzoek naar meldingssysteem voor slachtoffers kinderporno

Slachtoffers van kinderporno krijgen in de toekomst mogelijk een melding als er beeldmateriaal van hen opduikt in een strafzaak. Minister Dekker van Rechtsbescherming laat onderzoek doen naar de wenselijkheid en technische mogelijkheden van zo'n systeem. Een soortgelijk systeem is in de Verenigde Staten al jaren in gebruik.

Met de meldingen kunnen slachtoffers van kinderporno bijvoorbeeld op basis van opgedoken beelden een schadevergoeding eisen. Onderzoekers gaan nu bekijken of slachtoffers en ouders zo'n systeem zien zitten, en hoe dat precies gemaakt moet worden.

Slachtoffers krijgen stem

Eerder beval de Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld, Herman Bolhaar, de introductie van een meldingssysteem al aan. Hij zegt dat het de rechten van slachtoffers versterkt. "Het opnemen van seksueel misbruik van een kind en het verspreiden van die beelden is makkelijker geworden door toegenomen digitalisering. We moeten daarom constant blijven leren van de aanpak van kinderpornografie."

Het systeem wordt niet louter door onderzoekers bedacht; Bolhaar zegt dat slachtoffers een stem krijgen in het vormgeven van het systeem. Zij worden gevraagd mee te doen aan een enquĂȘte.