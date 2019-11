Turkije stuurt Duitse IS-aanhangers terug, komen op vrije voeten

Wat te doen met vermoedelijke IS-ers die door Turkije worden teruggestuurd? Duitsland zit ermee in z'n maag. Het gaat in eerste instantie om negen Duitsers, onder wie twee vrouwen van IS-strijders. De Duitse regering heeft altijd gezegd dat ze de IS'ers pas terug willen nemen als er genoeg bewijs is om ze bij aankomst te kunnen oppakken. Op dit moment is dat nog niet het geval, waardoor de verwachting is dat ze in eerste instantie op vrije voeten komen.

Vandaag komen de eerste terugkeerders aan, een 7-koppige familie uit de stad Hildesheim. De vader van de familie, Kanan B., is een in Duitsland bekende radicale salafist. Begin dit jaar, in januari, reisde hij met zijn familie naar Turkije.

Daar werden ze twee maanden later opgepakt, omdat er een vermoeden was dat ze naar Syrië wilden reizen. Naar de vader lopen nog andere onderzoeken, dus het kan zijn dat hij wel wordt opgepakt.

IS-vrouwen

Meer duidelijkheid is er over de twee vrouwen die morgen aankomen. Zij ontsnapten uit een gevangenkamp voor IS-aanhangers in Noord-Syrië en werden daarna door de Turkse autoriteiten opgepakt. Een van hen, de 26-jarige Heida R. uit Nedersaksen, heeft zelf in een interview gezegd dat ze naar Syrië reisde met haar man die voor IS wilde vechten.

Ze zei ook dat ze er rekening mee houdt dat ze in Duitsland hiervoor gestraft wordt. Er loopt op dit moment een onderzoek naar beide vrouwen wegens ondersteuning van een terroristische organisatie, maar dat is nog niet genoeg om ze op te pakken.

'Grondige check'

Turkije is deze week begonnen met het terugsturen van IS'ers. Eerder gebeurde dat ook al, maar meestal in beter overleg met de herkomstlanden. Volgens de Turkse regering zitten er honderden buitenlandse IS-strijders in Turkse gevangenissen en de Turken willen daar niet alleen verantwoordelijk voor zijn. Duitsland zit duidelijk niet te wachten op de IS'ers, maar kan ze - als ze de Duitse nationaliteit bezitten - ook niet weigeren.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, probeerde eerder deze week de zorgen weg te nemen. Hij zei dat "burgers ervan uit kunnen gaan dat alle terugkeerders grondig worden gecheckt" en dat de regering er "alles aan doet om te verhinderen dat deze mensen een gevaar voor Duitsland worden". Sommige van de terugkeerders zullen door de inlichtingendienst in de gaten worden gehouden. Van Heida R. is bekend dat zij in een deradicalisatie-programma is opgenomen.

In de afgelopen jaren zijn er al meerdere Duitse IS-aanhangers op eigen gelegenheid vanuit Turkije, Syrië en Irak terug naar Duitsland gekomen. Enkelen van hen zijn opgepakt en worden op dit moment berecht, zoals de Duitse Jennifer W. die een 5-jarig jezidisch meisje als slaaf hield.