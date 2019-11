Verdachte opgepakt in onderzoek naar moord op oud-voetballer Maynard

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op Kelvin Maynard. De oud-voetballer overleed op 18 september nadat hij in zijn auto in Amsterdam-Zuidoost onder vuur was genomen.

Na de beschieting reed hij tegen de voorgevel van een brandweerkazerne. Ondanks reanimatiepogingen bezweek hij aan zijn verwondingen.

De verdachte is door de politie meegenomen naar het bureau en wordt verhoord. Waar hij van verdacht wordt, is nog niet bekend.

Begin deze maand maakte minister Grapperhaus bekend dat "een of meer brandweerlieden" foto's maakten van de reanimatie van Maynard. Beelden van de reanimatie circuleerden al snel na het incident op het internet.