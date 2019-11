Vrouw (48) die in Alkmaar door politie werd neergeschoten overleden

De vrouw die gisterochtend door de politie werd neergeschoten in Alkmaar is aan haar verwondingen overleden. De 48-jarige vrouw liep met een mes en hamer over straat en volgde volgens de politie de aanwijzingen van agenten niet op.

De politie kwam af op een melding over de vrouw. Bij aankomst bleek dat ze auto's en ruiten vernielde. Toen ze met het mes en de hamer op de politie afkwam, schoot een agent op haar. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De rijksrecherche onderzoekt het handelen van de agent. Dat gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Overlast

Buurtbewoners lieten aan NH Nieuws weten dat de vrouw al jaren voor overlast zorgde. "We hebben zeker 200 meldingen gedaan bij verschillende instanties", zei een buurman.

Het incident gebeurde vlak bij een basisschool. De leerlingen zouden hebben gezien dat er iemand werd neergeschoten en waren volgens een medewerker van de school erg overstuur.