Drents Museum en Van Gogh Museum halen samen Van Gogh naar Nederland

Een van de twee schilderijen van Vincent van Gogh die zijn geveild in New York, is gekocht door twee Nederlandse musea. Het Van Gogh Museum en het Drents Museum in Assen betaalden samen 2,8 miljoen euro voor het werk.

Het schilderij, genaamd Onkruid verbrandende boer, toont een eenzaam figuur op een verlaten vlakte bij avondschemering. Van Gogh schilderde het toen hij in het najaar van 1883 een paar maanden in Drenthe verbleef. Het is een van de weinige schilderijen uit deze periode die bewaard zijn gebleven.

Het schilderij zal afwisselend in beide musea te zien zijn. Het wordt onderdeel van een tentoonstelling in het Drents Museum, meldt RTV Drenthe. Het beheer en onderhoud van het werk wordt verzorgd door het Van Gogh Museum.

Meer dan verwacht

Het doek van de boer kwam in de jaren dertig in handen van de Amsterdamse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Hij stierf in 1940, waarna het schilderij in bezit kwam van de Duitse bezetter. Recentelijk kwam het doek in handen van Goudstikkers schoondochter.

Veilinghuis Sotheby's had een opbrengst verwacht van ruim 635.000 euro, veel lager dan het bedrag dat de musea uiteindelijk betaalden. De aankoop is mogelijk gemaakt door onder meer het Mondriaan Fonds, de Vereniging Rembrandt, provincie Drenthe en een particuliere donatie.

Ook het andere werk van Van Gogh dat werd geveild, Mensen wandelend in een park in Parijs, bracht fors meer op dan verwacht. Het schilderij werd afgehamerd op 8,8 miljoen euro. Er was gerekend op een bedrag van 4,5 miljoen tot 6,3 miljoen euro. Het is niet bekend wie de koper is.