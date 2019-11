Twee Van Goghs verkocht bij Sotheby's in New York

Het andere doek, uit 1883 ging van de hand voor ruim 2,8 miljoen euro. Op dit schilderij is een boer te zien die onkruid verbrandt in Drenthe. Sotheby's, die de doeken veilde, had een opbrengst verwacht van 700.000 dollar; omgerekend ruim 635.000 euro.

Het schilderij van de boer kwam in de jaren dertig in handen van de Amsterdamse kunsthandelaar Jacques Goudstikker. Hij stierf in 1940, waarna het schilderij in bezit kwam van de Duitse bezetter. Recentelijk kwam het doek in handen van Goudstikkers schoondochter.

De kopers van beide doeken hebben zich niet bekendgemaakt.