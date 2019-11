Toch 'veel animo' voor loodzware vrijwilligersbaan Songfestival

"Dit is er eentje uit de buitencategorie", zegt Joost van Alkemade over de vacature. Hij is directeur van vrijwilligerskoepel NVO. Toch is het niet ongebruikelijk dat bij grote evenementen, zoals de start van de Tour de France, een flinke inzet van vrijwilligers wordt gevraagd. "Belangrijk is dat het vrijwilligerswerk altijd aanvullend is ten opzichte van betaalde krachten, nooit in plaats daarvan."

Van Alkemade noemt het bizar dat mensen hun onkosten niet vergoed krijgen. "Dat is toch wel het minste. Zeker gezien de inzet die wordt gevraagd, mag dat er wel tegenover staan."

Vrijwilligers krijgen inderdaad geen reis- of onkostenvergoeding, bevestigt songfestivalorganisator NPO, maar wel gratis eten en drinken. De lange inzet is volgens de NPO nodig omdat het belangrijk is dat de begeleiders een band met de delegaties kunnen opbouwen. En omdat kennis van Rotterdam een vereiste is, heeft de organisatie een voorkeur voor mensen uit de regio. Bijkomend voordeel is dat er dan ook geen kosten worden gemaakt voor reis en verblijf, zegt woordvoerder Danny Vormer.