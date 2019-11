Werkgevers claimen schade bij overheid vanwege bouwstop

Werkgevers zeggen een schadeclaim in te dienen bij het kabinet omdat grondverzetters door de PFAS-maatregelen een tijd lang hun werk niet konden doen. Daarom werden manuren onbenut en stonden machines stil, zegt brancheorganisatie VNO-NCW.

De organisatie zegt uit te zoeken hoeveel uren er niet zijn gemaakt. "Mevrouw Van Veldhoven heeft gezorgd voor dit verschrikkelijke bedrijfsongeval. Eén man plus een machine in het grondverzet kost 100 euro per uur. We gaan uitzoeken hoeveel uren niet zijn gemaakt, en ze kunnen een claim verwachten," zegt Hans de Boer, voorzitter van de werkgeversorganisatie.

Protest

Door de stikstof- en PFAS-crisis is veel werk in de bouw stil komen te liggen. Eind vorige maand organiseerde actiegroep 'Grond in Verzet' daarom een landelijke actiedag op het Malieveld in Den Haag. Zij eisten duidelijkheid en maatregelen van het kabinet uit vrees voor financiële gevolgen.