WHO keurt voor het eerst ebola-vaccin goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft vandaag voor het eerst een ebola-vaccin goedgekeurd. De organisatie heeft bepaald dat het vaccin Ervebo voldoet aan de standaarden voor kwaliteit, veiligheid en werking.

Nu die belangrijke eerste horde is genomen, kunnen landen die het vaccin willen gebruiken vergunningen ervoor afgeven, waarna Ervebo kan worden verspreid. Dat zal vermoedelijk op zijn vroegst medio volgend jaar gebeuren.

Niet eerder verliep het proces van goedkeuring van een vaccin door de WHO zo snel. De procedure is versneld vanwege de dringende behoefte voor de volksgezondheid.

'Historische stap'

"Dit is een historische stap die de mensen die het het meest nodig hebben verzekert van dit levensreddende vaccin", zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Vijf jaar geleden hadden we geen vaccin en geen behandeling tegen ebola. Met de goedkeuring voor een vaccin en experimentele behandeling is ebola nu te voorkomen en behandelbaar."

Ervebo is een injecteerbaar vaccin dat geproduceerd wordt door het farmabedrijf MSD. Het beschermt mensen tegen het ebolavirus en wordt door de WHO aanbevolen als deel van een groter pakket aan behandelmethoden.

De Europese Commissie gaf MSD gisteren al goedkeuring voor het produceren van het vaccin, na een aanbeveling van het Europese Medicijn Agentschap (EMA). Het vaccin Ervebo is in ontwikkeling sinds de uitbraak van ebola in West-Afrika in 2014. Het wordt al gebruikt bij gezondheidswerkers en mensen die mogelijk geïnfecteerd zijn.