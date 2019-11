Jort Kelder begint bodemprocedure om nep-bitcoinreclames

Ondertussen betekent de uitspraak van de rechtbank Amsterdam dat Facebook wel degelijk verantwoordelijkheid draagt voor de advertenties die op het platform verschijnen. Tijdens de zittingen verdedigde Facebook het standpunt dat het slechts een 'doorgeefluik' is.

Dit zou betekenen dat het bedrijf als partij geen verantwoording kan dragen voor wat er gebeurt met advertenties. Dat argument is door de rechter van tafel geveegd. Facebook "is ook actief in het bepalen welke advertenties op haar platform verschijnen en welke niet. Facebook is in deze rol niet neutraal, zij bepaalt immers door controle op de advertenties", schrijft de rechtbank in het vonnis.

Past in trend

"De uitspraak past in een breder plaatje", zegt Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ICT en Privaatrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, "en voert terug op een Europese richtlijn van twintig jaar geleden". In die richtlijn werd vastgesteld dat hostingproviders moeten worden beschermd tegen aansprakelijkheid. Het gaat hierbij dus om bedrijven die webruimte verhuren aan websites.

"Dat werd toen gedaan vanuit de gedachte dat als zulke providers elke keer aansprakelijk zouden zijn voor wat websites verkeerd doen, het internet niet op gang zou komen", zegt hij. De richtlijn wordt nu door techplatforms als Facebook gebruikt om te zeggen dat zij dus ook niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. "Je merkt dat rechters die uitzondering nu steeds verder inperken en dat lijkt me ook wel redelijk."