Bewakingscamera's bij Joods gezin in Hippolytushoef

Er worden bewakingscamera's geplaatst bij het huis van het gepeste Joodse gezin in Hippolytushoef. "We doen dat voor preventie en informatie", zegt burgemeester Rian van Dam tegen NH Nieuws.

Bij het huis van het gezin ontplofte vorige week een zware vuurwerkbom. Het was volgens de familie het achtste incident in drie jaar tijd. In de twintig jaar dat ze in Hippolytushoef wonen, zijn ze al tientallen keren lastiggevallen, zeggen ze.

Volgens vader Wouter Schmidt worden er geregeld dingen geroepen als "kankerjood", "jodinnenhoer" en "ze zijn jullie vergeten te vergassen".

Poging zware mishandeling

"Het is lastig om iemand hiervoor in de kraag te vatten", zegt agent Leo Hofstra. "We proberen wel dichterbij te komen. Een vuurwerkbom is wat anders dan een rotje. Dit is poging tot zware mishandeling."

Volgens de agent is in 2016 al eens iemand aangehouden en was het daarna een tijdje rustig. Waarom het gezin nu opnieuw wordt lastig gevallen, is niet duidelijk.

Morgen worden de camera's geplaatst. Ze moeten afschrikken en helpen bij het opsporen van de dader(s). Verder is Jongerenwerk meer aanwezig in het dorp en is er een gesprek geweest met Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken, meldt de gemeente.

Burgemeester Van Dam roept mensen in de buurt op alert te zijn. "We hebben elkaars ogen en oren nodig om dit voortaan te voorkomen. Dus meld het als je dit soort zaken ziet."