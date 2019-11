Boeren demonstreren morgen weer in Den Haag

Boerenorganisatie Agractie wil morgen opnieuw protesteren in Den Haag. De beweging roept boeren op om rond 11.15 uur naar het Catshuis te komen.

Een tiental boeren heeft daar morgenochtend een overleg met premier Rutte en landbouwminister Schouten. Het duo wil met de boeren praten over het stikstofbeleid.

Agractie Nederland, dat ook mede-organisator was van de grote demonstraties van vorige maand in Den Haag, vindt het vervelend dat het landbouwcollectief niet is uitgenodigd voor het overleg. Daarom roept Agractie op tot een nieuwe manifestatie in Den Haag.

"Opnieuw zullen boeren van Nederland hun stem laten horen door met en zonder tractor naar Den Haag te komen", laat Agractie weten.