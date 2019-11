'Europees Parlement gaat zelf over zetel Catalaanse oud-vicepremier'

Het Europees Parlement moet zelf kunnen beslissen of de Catalaanse oud-vicepremier Oriol Junqueras Vies onschendbaar is nu hij is gekozen als Europarlementariër. Met dat advies komt de advocaat-generaal in een zaak bij het Europese Hof van Justitie.

De Catalaan kreeg in mei in Spanje voldoende stemmen om voor een zetel in het Europees Parlement. Hij zit echter al sinds 2017 vast voor zijn rol in de organisatie van het verboden onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië. Hiervoor werd hij vorige maand veroordeeld tot dertien jaar cel.

Junqueras Vies kreeg na zijn verkiezing van de Spaanse autoriteiten geen toestemming om de eed af te leggen. Daardoor kon hij zijn zetel in het Europees Parlement niet innemen.

Onschendbaarheid

De Catalaanse oud-vicepremier stapte naar het Spaanse hooggerechtshof omdat hij vindt dat hij sinds zijn verkiezing in het Europees Parlement onschendbaar is. Het Spaanse hof wil nu van het Europese Hof van Justitie weten hoe het precies zit met die onschendbaarheid en andere voorrechten van leden van het Europees Parlement.

Volgens de advocaat-generaal, de belangrijkste adviseur van het Europese hof, is het aan het Europees Parlement zelf om te bepalen wanneer een lid onschendbaar is en andere voorrechten heeft. Ook zegt de advocaat-generaal dat de stem van de kiezer bepalend is of iemand kan plaatsnemen in het parlement. Het afleggen van een eed is volgens de advocaat-generaal niet van belang.

Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt vaak wel overgenomen door de rechters van het Europese Hof van Justitie. De uitspraak volgt dan vaak binnen een paar maanden. Het is nog niet duidelijk wat de uitspraak precies zal betekenen voor de dertien jaar cel die Junqueras Vies is opgelegd in Spanje.

Puigdemont

Het advies van de advocaat-generaal kan ook gevolgen hebben voor de zaak van de Catalaanse oud-premier Puigdemont en oud-minister Comin bij het Europese Hof van Justitie. Ook zij werden gekozen in het Europees Parlement, maar mochten van Spanje hun zetel niet innemen omdat ze geen eed hebben afgelegd.