Politie grijpt in bij grensblokkade Catalaanse separatisten

Een deel van de snelweg is inmiddels ontruimd. De politie zet bij de ontruiming traangas en pepperspray in. Volgens lokale media is er zeker een actievoerder gearresteerd. De actievoerders worden teruggedreven naar het Spaanse deel van de grens. Daar worden ze opgewacht door de Spaanse oproerpolitie.

Aan de blokkade doen in totaal zo'n 2000 separatisten mee. Ze versperden aanvankelijk met auto's de grensdoorgang. Daarna sloegen ze er hun kamp op. De blokkade leidde gisteren tot lange files aan beide kanten van de grens.

Enige manier

Met de blokkade wil Tsunami Democràtic naar eigen zeggen duidelijk maken dat zij willen praten over "zelfbeschikking, grondrechten en vrijheid voor gevangenen en ballingen". De groep benadrukt dat overleg de enige manier is om het conflict over Catalonië op te lossen.

In Catalonië is de onrust opgelaaid na de veroordeling, vorige maand, van een aantal Catalaanse separatistenleiders. Zij kregen tussen de negen en dertien jaar celstraf opgelegd voor opruiing rond het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. In Barcelona gingen tienduizenden demonstranten de straat op.