We kunnen weer wisselen van zorgverzekeraar, premies 2020 bekend

De zorgpremies voor 2020 zijn bekend. Menzis was maandag de eerste grote verzekeraar die zijn premie bekendmaakte. De basisverzekering wordt 1 euro per maand duurder (123 euro).

Verzekeraar CZ verlaagt de premie van de basisverzekering met 3,85 euro naar 120,95 euro.

De premie van de naturaverzekering van VGZ bedraagt volgend jaar 119,95 per maand. Dat is 1 euro minder dan dit jaar. Hetzelfde geldt voor de naturaverzekering van Univé. Beide verzekeraars vallen onder hetzelfde concern.

Uiterlijk vandaag moesten zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. De kleinere zorgverzekeraar DSW maakte de premies voor volgend jaar eind september al bekend. De basisverzekering gaat met 6 euro omhoog naar 118 euro per maand.

Collectiviteitskorting

Belangrijk dit jaar is dat de collectiviteitskorting daalt van 10 procent tot 5 procent. De maatregel was in 2018 al bekendgemaakt door minister Bruins. Die halvering betekent dat de zorgkosten voor veel mensen in de praktijk hoger uitvallen dan vorig jaar.

Dat speelt vooral bij de vier grootste zorgverzekeraars die de collectiviteitskorting aanbieden: Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis. Ongeveer twee derde van de mensen is collectief verzekerd, bijvoorbeeld via hun werkgever, zegt de consumentenbond.

Zij moeten rekening houden met een hogere stijging dan 1 euro per maand, zegt Menzis.

Volgens VGZ, dat de premie met één euro heeft verlaagd, compenseert de lagere premie enigszins de lagere collectiviteitskorting.

CZ heeft de premie met 3,85 euro verlaagd, en zegt dat dat kon doordat de collectiviteitskorting wordt gehalveerd. Voor sommige collectief verzekerden leidt dat wel tot een verhoging van de netto premie, zegt de verzekeraar.

Minister Bruins noemde de collectiviteitskorting in 2018 "een sigaar uit eigen doos". Volgens de minister verhogen de zorgverzekeraars eerst de premie, om er vervolgens korting op te geven.

Prinsjesdag

Het kabinet voorspelde in de miljoenennota dit jaar dat de basispremie met zo'n 3 euro zou stijgen tot gemiddeld 118,50 euro per maand. Dat was een richtlijn, een schatting gebaseerd op de kosten die in de zorg worden gemaakt. Zorgverzekeraars bepalen de uiteindelijke premies.

Toen werd ook bekend dat het eigen risico niet omhoog gaat en 385 euro blijft, en dat de zorgtoeslag voor lagere inkomens stijgt. Voor alleenstaanden met 67 euro per jaar, en voor gezinnen met 95 euro per jaar.

Tot 31 december kunnen mensen hun zorgverzekering opzeggen. Daarna hebben ze nog een maand de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

In deze video leggen we je uit waarom jouw zorgpremie elk jaar verandert: