Alibaba verbreekt verkooprecord Singles Day

De Chinese webwinkel Alibaba heeft zijn verkooprecord op Singles Day verbroken. Vorig jaar verkocht het bedrijf wereldwijd voor 31 miljard dollar aan goederen op Singles Day, dit jaar voor ruim 38 miljard dollar. Veel consumenten stellen grote aankopen van bijvoorbeeld elektronica uit tot 11 november om zo van hoge kortingen te kunnen profiteren.

De verkopen gingen in een razend tempo van start. Al in de eerste twee minuten werd voor meer dan 1 miljard dollar aan goederen besteld. Er werden volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua zo'n 544.000 bestellingen per seconde gedaan. Binnen een uur werd al een recordomzet gedraaid van zo'n 11 miljard euro.

Tegenhanger van Valentijnsdag

Singles Day werd in de jaren negentig bedacht door vier Chinese studenten als tegenhanger van Valentijnsdag. Het is net als Black Friday en Cyber Monday een nieuwe commerciële 'feestdag' waarbij winkeliers consumenten met kortingen tot extra aankopen verleiden.

Sinds 2009 gebeurt dat ook op internet.