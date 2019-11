Mystery guests gaan discriminatie op woningmarkt testen

Om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan wil minister Van Veldhoven zogeheten mystery guests inzetten.

Als verhuurders, makelaars of bemiddelaars bij de proef door de mand vallen, wordt dat doorgegeven bij hun beroepsorganisaties.

Dat schrijft de minister aan de Kamer. "Het is een ernstig probleem dat met kracht bestreden moet worden", aldus de minister.

Bewustwording

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er makelaars en verhuurders zijn die zich schuldig maken aan discriminatie op afkomst of aard. Vorige week nog bleek uit onderzoek in Utrecht dat bijna negentig procent van de verhuurorganisaties bereid is te discrimineren.

Er zijn geen landelijke cijfers omdat meldingen van discriminatie niet apart worden geregistreerd.

D66, VVD, PvdA en GroenLinks stelden eerder in de Kamer voor om nep-huurders en -aspirant-kopers in te zetten waarop de minister voor Wonen er onderzoek naar liet doen.

De Radboud Universiteit Nijmegen betwijfelt de methode, volgens onderzoekers kan alleen de "intentie tot discriminatie" aangetoond worden.

Van Veldhoven erkent dat met de mystery guests niet alle discriminatie kan worden opgespoord en aangetoond, maar verwacht wel dat het "de bewustwording kan bevorderen".

Met de organisaties van makelaars en bemiddelaars is afgesproken dat er 'gepaste maatregelen' worden getroffen als leden tijdens de proef worden betrapt op discriminatie. Van Veldhoven bekijkt nog hoe ze ook de verhuurders kan aanpakken als zij op discriminatie worden betrapt.