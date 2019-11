'Oude auto's veroorzaken een derde van stikstofuitstoot in verkeer'

Meer dan een derde van de uitstoot van stikstofoxides in het autoverkeer komt van auto's van vijftien jaar en ouder. Vooral oude dieselwagens zijn vervuilend. Het AD vroeg vervoerdeskundige Jan Anne Annema van de TU Delft te berekenen hoe groot de uitstoot is van zulke auto's.

Wagens van het bouwjaar 2004 of ouder maken 17 procent uit van het wagenpark, maar zijn verantwoordelijk voor 35 procent van de stikstofuitstoot en 50 procent van het fijnstof. In het onderzoek zijn zowel benzine- als dieselmotoren meegenomen. Vergeleken met de modernste dieselmotor stoot een diesel uit 1999 zes keer meer stikstofoxide uit. Bij bestelbusjes veroorzaken de oudere modellen 20 procent van de stikstofuitstoot en 50 procent van het fijnstof.

Opkoopregeling

In totaal rijden er nog zo'n 1,2 miljoen auto's van vijftien jaar en ouder in Nederland. Dat zijn niet allemaal oldtimers die weinig worden gebruikt. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat er gemiddeld 10.000 tot 12.000 kilometer per jaar met de auto's van 15 tot 25 jaar oud wordt gereden.

Om aan de stikstofnormen te kunnen voldoen worden waarschijnlijk deze week door het kabinet maatregelen gepresenteerd. Op tafel tijdens de onderhandelingen ligt onder meer het verlagen van de snelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur. Ook wordt er volgens het AD gekeken naar een opkoopregeling van oude vervuilende auto's en bestelbusjes.

In 2009 werden met zo'n regeling al eens 80.000 oude auto's van de weg gehaald. In de krant laat zowel de autobranche, bij monde van de Bovag en de Rai-vereniging en Milieudefensie zich positief uit over zo'n opkoopregeling.