Wilders presenteert noodwet voor stikstofproblemen

PVV-leider Wilders komt met een zes maanden durende noodwet om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Hij wil daarin woningbouw, infrastructuur en de meeste landbouw tot projecten van 'dringend openbaar belang' laten verklaren, licht hij toe in De Telegraaf.

De strenge stikstofregels gelden dan een half jaar niet voor deze sectoren. In die tijd kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken, is het idee.

In de noodwet is ook geregeld dat boerenbedrijven met een vergunning daarvoor hun ongebruikte bouwcapaciteit mogen overdragen aan andere bedrijven. Nog niet afgeronde vergunningsaanvragen kunnen met de noodwet worden vlotgetrokken, maar bouwprojecten voor megastallen komen niet onder de noodwet te vallen.

"Met deze wet kunnen boeren boeren en bouwers bouwen, zonder dat de maximumsnelheid hoeft te worden verlaagd of andere pijnlijke maatregelen hoeven te worden genomen. En zo hoeft de premier niet nog meer verkiezingsbeloftes te breken", zegt Wilders in De Telegraaf.

Bouwgrond

In de noodwet is ook voorzien in een tijdelijke oplossing voor de PFAS-problemen. Bouwgrond die nu niet kan worden afgevoerd door de strenge regels, kan naar een plek worden gebracht die hiervoor in iedere regio wordt aangewezen. Bouwprojecten kunnen daardoor weer doorgaan.

Wilders verwacht steun te krijgen van het CDA. Fractieleider Heerma zei onlangs ook dat hij voor noodwetgeving is als er voor december geen oplossing is.