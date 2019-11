Getuigenis klokkenluider in afzettingsprocedure Trump 'overbodig en onnodig'

Een getuigenis van de anonieme klokkenluider die een klacht indiende tegen president Trump is "overbodig en onnodig". Dat zegt Democraat Adam Schiff, die de leiding heeft over de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president. De brief aan de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden Devin Nunes is in handen van CNN.

Republikeinen in het Huis hadden Schiff gevraagd de klokkenluider en enkele anderen, onder wie de zoon van presidentskandidaat Joe Biden, op te roepen voor een openbaar verhoor. De Republikeinen zeggen bang te zijn voor een oneerlijk proces als de getuigen niet worden opgeroepen.

'Overtuigender bewijs'

Volgens Schiff is er echter nieuwer en overtuigender bewijs van misdragingen van Trump, waardoor hij de getuigenis van de klokkenluider niet meer nodig acht. "Het impeachment-onderzoek heeft een groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal bijeengebracht - van getuigen en documenten, inclusief Trumps eigen woorden in het telefoongesprek op 25 juli - die de klacht van de klokkenluider niet alleen bevestigt, maar ver overschrijdt." Ook stelt Schiff dat een getuigenis de anonieme bron in gevaar zou kunnen brengen.

Met het telefoongesprek doelt Schiff op het gesprek dat Trump had met zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky en dat het Witte Huis zelf openbaar maakte. In het gesprek moedigt Trump Zelensky aan een onderzoek te starten naar Biden. Volgens de klokkenluider zou Trump in ruil daarvoor 400 miljoen dollar aan militaire steun hebben geboden.

De eerste openbare hoorzittingen beginnen volgende week en worden op televisie uitgezonden. Tot nu toe vonden de verhoren achter gesloten deuren plaats.