Nog steeds veel onduidelijkheid bij influencers: 'Je doet het toch wel gratis?'

In haar boek schrijft ze open over een 'samenwerking', zoals dat in influencerland heet, met een horlogemerk. Voor zeven gesponsorde posts op haar Instagram krijgt ze in totaal 18.000 euro. Bij de berichten plaatst ze netjes de #ad, zodat haar volgers weten dat ze het bericht niet zomaar plaatst. Maar in andere gevallen is dat minder duidelijk.

"Want je doet ook gewoon heel veel uit jezelf. Vorige week plaatste ik bijvoorbeeld een video waarin ik enthousiast was over een airfryer die ik gekocht had. Ik kan me voorstellen dat mensen denken dat zo'n video dan gesponsord is. Maar dat is niet zo."