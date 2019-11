Politie verhoort verdachten geweld tegen Kick Out Zwarte Piet

De vijf opgepakte verdachten die de bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet gisteravond met geweld verstoorden, worden sinds vanochtend verhoord. "Of er meer aanhoudingen volgen, hangt af van de verklaringen die zij geven", zegt een woordvoerder van de politie Den Haag.

De vijf die zijn aangehouden zijn tussen de 13 en 37 jaar oud en komen uit Den Haag. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging en poging tot brandstichting. Eerder werd gezegd dat een verdachte uit Den Andel in Groningen kwam, maar dat klopt niet.

Volgens de politie waren er meer dan tien mensen bij de verstoring. "Dat betekent dus dat er nog een aantal buiten lopen", zegt de politie. Er werden ruiten vernield en auto's beschadigd.

Openbare orde

KOZP-kopstuk Mitchel Esajas zei gisteren dat het om zeker veertig belagers ging. Zij wisten niet binnen te komen, omdat de deuren meteen werden gebarricadeerd. Vervolgens werd de politie gebeld. In het pand waren ongeveer zeventig mensen aanwezig.

Wat deze zaak betekent voor toekomstige demonstraties en vergaderingen rond Zwarte Piet, kan de politie niet zeggen. "Onze taak is de openbare orde bewaken. De openbare orde was in het geding, dat lijkt me duidelijk. Het is een grondrecht om te vergaderen."

Over de individuele gevallen kan de politie weinig zeggen. "Dat is onderdeel van strafrechtelijk onderzoek. Wat zij gedaan hebben en wat hun beweegredenen en motieven waren zal uit de verhoren blijken."