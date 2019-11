Bangladesh maakt zich op voor orkaan Bulbul

De autoriteiten in Bangladesh hebben het zwaarste stormalarm afgegeven voor de orkaan Bulbul. Zo'n 100.000 mensen zijn al geëvacueerd, maar dat moeten er 1,5 miljoen worden, meldt het persbureau AFP. De orkaan zal naar verwachting rond 15.00 uur (Nederlandse tijd) de zuidelijke en zuidwestelijke kust raken.

Alle grote havens van het land zijn gesloten, vissers- en veerboten zijn gemaand niet uit te varen. Meer dan 50.000 vrijwilligers staan klaar om te helpen. 5000 schuilplaatsen zijn klaargemaakt, waaronder in scholen en moskeeën.

De windsnelheid zal volgens het meteorologisch instituut van Bangladesh 74 kilometer per uur zijn, met windstoten van 150 kilometer per uur. Bangladesh wordt vaker getroffen door orkanen, die vaak veel slachtoffers maken. De infrastructuur is de afgelopen jaren verbeterd in het arme Zuid-Aziatische land.

De orkaan zal naar verwachting de meeste schade aanrichten in de zuidwestelijke regio Khulna, waar de grootste mangrovebossen ter wereld zijn: de Sundarbans.