Jumbo en HEMA gaan samenwerken

Jumbo Supermarkten en HEMA willen elkaar gaan versterken. HEMA-artikelen zouden dan op termijn gekocht kunnen worden in de Jumbo. Hoe de samenwerking er verder uit moet komen te zien is nog onduidelijk. "Daarover wordt nog gesproken", zegt een woordvoerder van HEMA.

Het gaat vooralsnog om een principeovereenkomst tussen de twee bedrijven. Voor het einde van het jaar moet er meer duidelijk worden. Mogelijk wordt HEMA ook medesponsor van de schaats- en wielerploeg Team Jumbo Visma.

Jumbo heeft 650 supermarkten in Nederland. Alleen concurrent Albert Heijn is groter. HEMA heeft 750 winkels in 13 landen.

HEMA niet meer met Albert Heijn

In februari kondigde HEMA nog een samenwerking met Albert Heijn aan. In twee stedelijke winkels van HEMA zou een supermarkt van Albert Heijn komen. Die plannen gaan niet meer door, zegt de HEMA-woordvoerder.

Jumbo opende deze week ook de eerste winkel in België. In de Belgische media wordt geschreven over de 'start van een veroveringstocht', en hoe Jumbo ook in België concurrent Albert Heijn het vuur aan de schenen wil leggen. Albert Heijn opende in 2011 al de eerste supermarkt in België, moederbedrijf Ahold fuseerde in 2016 met het Belgische supermarktconcern Delhaize.