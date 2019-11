Jumbo opent eerste winkel in België

In de Belgische media wordt geschreven over de 'start van een veroveringstocht', en hoe Jumbo ook in België concurrent Albert Heijn het vuur aan de schenen wil leggen. Albert Heijn opende in 2011 al de eerste supermarkt in België, in Brasschaat, en heeft inmiddels 46 winkels in Vlaanderen staan. De 46ste wordt uitgerekend vandaag geopend in het Limburgse Genk.

"Nederlandse supermarkten zijn heel efficiënt georganiseerd, qua kostprijs zijn ze in vergelijking met België wel 8 tot 10 procent goedkoper", zegt Laurens Sloot, supermarktdeskundige van de Rijksuniversiteit Groningen. "Dus als je in België Nederlandse prijzen hanteert of ietsjes meer, lig je ver voor op Belgische winkels." Albert Heijn staat in België bekend als een goedkope supermarkt, zegt Sloot. "Dat zegt toch genoeg."

De grens over

Het verbaast Sloot niet dat Jumbo, net als Albert Heijn, de grens oversteekt. "Als Jumbo in Nederland een marktaandeel van tegen de 30 procent heeft bereikt, zitten ze hier aan het plafond. Wil je verder groeien, moet je de grens over. Dan kan door overnames of door daar zelf winkels te openen."

"We willen niet de Hudson's Bay van België worden", zegt financieel directeur Ton van Veen bij de opening. "We hebben goed nagedacht over deze winkel. We hebben 3000 producten speciaal voor de Belgen." Zo is de broodafdeling bijvoorbeeld aangepast, in Nederland wordt vooral gesneden brood verkocht, maar Belgen snijden het brood liever thuis.

Honderd winkels

Sloot verwacht dat Jumbo op termijn ook overnames wil gaan doen om uit de kosten te komen. "Alles moet bijvoorbeeld tweetalig. Je moet er toch een heel team opzetten om dat allemaal te regelen. Dat kost wat en met een of vijf winkels is dat nooit terug te verdienen. Ze zijn wel wat van plan, blijkbaar is er wat te halen in België."

Over overnames heeft topman Frits van Eerd nog niet nagedacht, zegt hij tegen de NOS. Hij zegt wel binnen vijf jaar uit te willen groeien tot honderd winkels in Vlaanderen.