Zeventig mensen zoeken naar vermiste vrouw uit Leiden

De politie zoekt samen met een groot team van veteranen naar een vrouw uit Leiden die al bijna twee weken vermist is. Er wordt gezocht in een gebied tussen Leiden, Voorschoten en de Vlietlanden. Mogelijk is de vermiste vrouw daar geweest.

In totaal doen er zeventig mensen mee aan de zoektocht naar de 51-jarige Karin Heemskerk. Een woordvoerder van de politie zegt geen idee te hebben waar de vrouw is. "We houden alle scenario's open."

Het team dat met de politie mee zoekt heet het Veteranen Search Team. Er zitten veteranen van defensie en van de politie bij. Ze werken op vrijwillige basis. Het team wordt vaker ingezet, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar Anja Schaap, die dood werd teruggevonden in zee. Het team is ingezet omdat het gebied dat moet worden doorzocht erg groot is, zegt de politiewoordvoerder.